Manovra: Locatelli, ‘grazie a emendamento Lega eliminato taglio comuni e province’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Grazie al buon lavoro della Lega, con un emendamento in commissione al Senato, a prima firma Pirovano, è stata approvata l’eliminazione del taglio per il 2023 per gli Enti Locali. Anci e Upi lo avevano chiesto a gran voce: togliere 100 milioni di euro ai Comuni e 50 milioni alle Citta’ metropolitane e alle Province avrebbe creato non pochi problemi ai territori. Il Ministro Giorgetti si era dimostrato da subito sensibile e aperto al confronto e, con questa soluzione, si conferma ancora una volta che i territori sono e saranno sempre una delle priorità della Lega. Continueremo a lavorare così per cercare di garantire ai Comuni e alla Province, gli enti più vicini ai cittadini, di poter essere amministrati senza tagliare servizi essenziali per le comunità”. Così Stefano Locatelli, responsabile Enti locali della Lega.