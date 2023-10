Manovra: Locatelli, ‘no problemi in maggioranza, troveremo quadra’

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Le tensioni nel governo sulla manovra? “Assolutamente, non ci sono mai problemi in maggioranza. Stiamo lavorando bene e stiamo ragionando tutti per cercare di far quadrare i conti, soprattutto il ministro Giorgetti, che in questo momento è molto impegnato per dare attenzione tutti. Credo che faremo un buon lavoro anche considerando il momento difficile che stiamo attraversando”. Lo dice la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, arrivando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri.