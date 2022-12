Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – L’evasione fiscale “è un problema nostro o di tutti? In effetti dopo quello che è successo in Unione europea che qualcuno evadesse si è notato, ma non erano i cittadini”. Il ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, replica così ai cronisti che gli chiedono di commentare i giudizi espressi dalla Commissione europea della manovra economica.