Manovra: Lupi, ‘mese in più congedo pagato all’80% anche per i papà’**

Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – La misura che prevede un mese in più di congedo parentale pagato all’80% per le mamme, prevista in manovra, “sarà corretta: noi presenteremo un emendamento, condiviso dal governo, perché il mese in più pagato all’80% possa essere usufruito dalla madre o dal padre”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza sulla manovra.

Lupi spiega poi di aver proposto, “ma è da verificare se si possa fare”, di portare il congedo da 1 a 3 i mesi aggiuntivi, con i mesi successivi al primo “al 67%, o tutti e tre i mesi al 67%, in modo da fare una vera politica per la famiglia”.