Manovra: Lupi (Nm), ‘maggioranza troverà sintesi, nessuna tassa a famiglie e imprese’

14 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La maggioranza saprà trovare una sintesi, partendo da un punto condiviso: nessuna nuova tassa per famiglie e imprese. Le risorse non sono molte e vanno concentrate. Puntiamo su crescita ed equità e lavoreremo per continuare a sostenere il ceto medio, le famiglie, le imprese e i lavoratori”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati.