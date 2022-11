Manovra: Lupi, ‘non disperdere risorse e realizzare opere Pnrr’

Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Le risorse a disposizione nella legge di Bilancio sono limitate. Per questo oggi alla presidente Meloni chiederemo di concentrarle il più possibile e di non disperderle in mille provvedimenti. Avremo 5 anni di tempo per realizzare tutti i punti del programma. Aiutiamo in particolare i dipendenti delle aziende private ad adeguare il loro stipendio al tasso di inflazione: fino a 200 euro gli aumenti di stipendio siano a tassazione zero. E alla presidente Meloni chiederemo anche un deciso passo in avanti verso la realizzazione delle opere finanziate con il Pnrr: è inaccettabile che un Tribunale amministrativo blocchi un’opera fondamentale come il nodo ferroviario di Bari. Dobbiamo intervenire con urgenza sotto questo aspetto. Se c’è un’opera pubblica che interessa il Paese, dopo che sono state seguite tutte le procedure quell’opera deve essere fatta, non può intervenire il tribunale di turno a bloccarla”. Lo dice il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi.