Manovra: Lupi, ‘per le famiglie assegno unico, congedo parentale e detrazione spese’

Settembre 3, 2023

Roma, 3 set (Adnkronos) – “Dobbiamo concentrare le risorse e non disperderle, lo esige il calo del Pil superiore alle attese; e lo dobbiamo fare mettendo al primo posto famiglie e imprese. Per le famiglie Noi moderati porterà alla riunione di maggioranza le sue proposte: aumentare la conciliazione lavoro-famiglia, quindi altri 3 mesi di congedo parentale al 60% per chi sta a casa col proprio figlio, e non al 30%; l’aumento dell’assegno unico, che ha sostituito da luglio i vecchi assegni familiari, e della detrazione fino a 1800 euro per le spese scolastiche che le famiglie sosterranno”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.