Manovra: Lupi, ‘uniti per concentrare risorse su famiglie e imprese’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Arriviamo al vertice di maggioranza di questa sera uniti e coesi, concentrati sulle possibilità di attuare il programma del centrodestra e di portare il nostro contributo di responsabilità, concretezza e serietà. La nostra proposta è quella di evitare di disperdere i già pochi fondi disponibili per concentrare le risorse su famiglie e imprese: vanno aumentati congedo parentale, assegno unico e detrazione per le spese scolastiche, e va reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per aumentare gli stipendi ai lavoratori”. Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.