Manovra: M5s, ‘da governo grandi proclami, ma poi a sanità solo briciole’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Condividiamo l’amarezza e la preoccupazione del presidente della Fondazione Gimbe a proposito delle risorse destinate alla sanità nella prossima manovra. Venivamo da giorni di grandi proclami da parte del governo, ma ormai abbiamo imparato a conoscere il valore degli annunci di Meloni, Giorgetti e del resto dell’esecutivo. Purtroppo, lo stanziamento previsto è largamente insufficiente per porre rimedio alle enormi criticità del nostro Servizio sanitario nazionale. Si tratta, di fatto, di briciole che non risolvono nulla. Anzi, i problemi diventeranno sempre più gravi e questa è l’ennesima dimostrazione che il governo ha un solo piano in testa: distruggere le basi della sanità pubblica e svendere il diritto alla Salute dei cittadini italiani”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni Affari sociali di Camera e Senato.