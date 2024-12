Manovra: M5s propone sub-emendamento per portare salario a 9 euro per ministri non eletti**

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ai ministri e ai sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una paga oraria pari a euro 9, moltiplicata per il numero di ore lavorate nell’arco di ciascun mese del mandato”. Questo è il testo del sub-emendamento presentato da Daniela Torto, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio alla Camera.