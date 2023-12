Manovra: Magi, ‘bocciata nel merito e nel metodo’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Questa manovra va rispedita al mittente perchè merita una bocciatura sia nel merito che nel metodo: nel merito perchè denota la totale assenza di visione da parte di un esecutivo che non riesce ad andare oltre gli slogan e le mancette; nel metodo perché si tratta dell’ennesimo affronto alla democrazia parlamentare. Di una legge di bilancio inemendabile, che arriva in Parlamento sotto Natale e che costringerà la Camera a non poterlo esaminare non sappiamo che fare”. Lo dichiara il segretario di +Europa Riccardo Magi.