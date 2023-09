Manovra: Magi, ‘da maggioranza assalto alla diligenza’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Tra mance, mancette, bonus e ancora mance, parte l’assalto alla diligenza della destra ai conti pubblici italiani: le forze di maggioranza aprono ufficialmente la stagione della manovra trasformandola subito nel suk da cui attingere fondi per pagare le promesse elettorali, elargendo favori a questa o quella lobby senza avere alcuna visione per il Paese. Un vero e proprio assalto alla diligenza a cui +Europa dice no: no a nuovo debito e no a una gestione sconsiderata delle finanze pubbliche a danno delle prossime generazioni”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.