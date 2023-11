Manovra: Magi, ‘è come treno Lollobrigida, ferma Italia per interesse di pochi’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “La manovra del governo Meloni è un po’ come il treno di Lollobrigida: ferma il Paese per l’interesse di pochi e danneggia tutti gli altri. E’ infatti una legge di bilancio inutile, raffazzonata e anche dannosa: misure spot per scavallare le europee, qualche mancetta agli amici, con il debito pubblico che va alle stelle, penalizzando lavoratori, famiglie, imprese e giovani”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.