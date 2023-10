Ottobre 15, 2023

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La manovra che si appresta a varare il governo Meloni è depressiva e deprimente: non solo non ha nulla per crescita, produttività e concorrenza, ma aumenta il debito pubblico scaricandolo sulle prossime generazioni. Un macigno sul futuro dei nostri giovani”. Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.