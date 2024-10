Manovra: Magi, ‘è sfolla-Italia, nulla per rientro cervelli e stoppa sgravi lavoratori stranieri’

27 Ottobre 2024

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Ma vi rendete conto? Non solo in questa manovra non c’è nulla per gli investimenti e per la crescita, qualche mancia e qualche bonus una tantum totalmente inutile: il governo dei Patrioti ha deciso di eliminare le detrazioni per le famiglie dei lavoratori extra-Ue e di tagliare gli incentivi per il rientro dei cervelli italiani che si trovano all’estero”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, parlando con i cronisti a margine dell’assemblea del partito in corso a Roma.

“In pratica – prosegue -, non vogliono far venire lavoratori stranieri in Italia e provano a complicare la vita a chi è qui lavorando regolarmente e, al contempo, impediscono il rientro dei lavoratori italiani all’estero: il modo peggiore per affrontare i temi dell’immigrazione e dell’emigrazione. Più che una legge di bilancio, è una legge “sfolla-Italia” per rendere il nostro paese più piccolo, più provinciale e più povero”.