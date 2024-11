Manovra: Magi, ‘governo riveda stime crescita con dazi Trump’

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Per l’economia europea l’aumento dei dazi da parte di Trump avrebbe un effetto disastroso, tale da colpire pesantemente il PIL e le previsioni di crescita. Il ministro dell’economia Giorgetti, che proprio ieri mattina era in audizione sulla Legge di Bilancio, dovrebbe tornare e già da ora correggere le previsioni sulla crescita del nostro paese tenendo conto di questa variabile. La domanda da porsi è: cosa hanno da festeggiare tutti quegli esponenti delle forze politiche italiane e ministri in carica che hanno indossato la cravatta rosso vermiglio in queste ore? Dovrebbero rispondere intanto di questo rischio”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo a Tagadà su La7.

“Io considero la vittoria di Trump una sciagura. Ma – ha aggiunto Magi – può esserci una sciagura peggiore: l’illusione degli Stati europei di andare ognuno per conto suo sperando di essere l’uno più amico di Trump dell’altro. Sette anni fa, quando con Emma Bonino abbiamo fondato +Europa, indicavamo una strada ben precisa: far fare un salto di qualità all’integrazione politica europea, che vuol dire avere delle interlocuzioni alla pari con gli altri grandi Paesi, come Usa, Russia e Cina”.

“Il problema è che il documento di Draghi, che prevede una trasformazione radicale delle istituzioni europee, finora è rimasto senza gambe politiche. Tutti hanno fatto i complimenti ma nessuno ha detto ‘questo è il mio programma’: noi lo abbiamo detto con le nostre forze e con i nostri numeri. Ecco perché – ha concluso Magi – a Meloni che si chiede cosa l’Europa fare per sé, io rispondo ben arrivata”.