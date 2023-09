Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Il governo Meloni è a lavoro per una legge di bilancio che aiuti famiglie e natalità, sostenga lavoratori e imprese con il taglio al cuneo fiscale. Ci aspettiamo che a livello europeo questo impegno non sia ostacolato ma anzi accompagnato con una politica più ragionevole su tassi di interesse, patto di Stabilità e soprattutto con il via libera al dossier Ita”. Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ai telegiornali.