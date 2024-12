Manovra: Malavasi (Pd), ‘bene impegno governo su Fondo test genomici mammari’

20 Dicembre 2024

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Sono felice che il governo abbia preso un impegno su un mio ordine del giorno, sottoscritto da tante parlamentari di tutte le forze politiche e votato all’unanimità, a trovare adeguate risorse per incrementare il Fondo per i test genomici mammari, istituito con la legge di bilancio 2021. L’obiettivo è garantire alle pazienti l’accesso ai test specifici, con biopsie liquide, per individuare delle mutazioni di Esr1, presenti nelle forme di carcinoma mammario avanzato o metastatico che hanno sviluppato una resistenza alle tradizionali terapie endocrine”. Lo ha detto Ilenia Malavasi, deputata del Pd in commissione affari sociali, commentando un suo ordine del giorno in sede di esame di legge di bilancio

“In oncologia, grazie alle nuove tecnologie, si possono individuare specifiche alterazioni genomiche nella neoplasia di ogni singolo paziente, dando la possibilità di trovare la terapia più appropriata con farmaci già disponibili in Italia o in sperimentazione clinica, con una migliore sostenibilità anche del ssn. Abbiamo il dovere di fare in modo che queste donne abbiano accesso a questi test, in ogni angolo del nostro paese. Ne va della qualità e dell’aspettativa di vita delle pazienti. Oggi il tumore mammario si può curare, con diagnosi precoci, terapie personalizzate, anche grazie alle innovazioni tecnologiche: le donne hanno il diritto alle migliori cure possibili, senza distinzione alcuna. Con questo ordine del giorno diciamo ad ognuna di loro che non è sola. Siamo insieme a loro per combattere questa battaglia, per dare loro una nuova speranza”, conclude.