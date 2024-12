Manovra: Malpezzi, ‘coerenza non appartiene a questo governo’

27 Dicembre 2024

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Questa è una discussione che non ha dato alcuno spazio per poter rappresentare le nostre istanze. Abbiamo fatto rappresentanza ma non abbiamo potuto incidere. Ed eravate quelli che gridavate alla fine della democrazia nel corso degli esami delle manovre. La coerenza non è il vostro forte. Nel merito: da incendiari, siete diventati quelli dei conti in ordine e dei sacrifici ma solo per alcuni italiani, quelli in difficoltà, i più fragili”. Così Simona Malpezzi, senatrice Pd, in aula durante la discussione generale.

“Nel magico mondo di Giorgia tutto funziona ma se le cose andassero bene con questa legge di bilancio avreste dovuto ridurre le liste di attesa e garantire ai cittadini italiani di accedere alle prestazioni sanitarie. Nulla di tutto ciò: avete solo tagliato. Come sugli enti locali che non saranno più in grado di garantire servizi essenziali ai cittadini. Non avete accolto l’appello di Anci sul tema degli assistenti alla comunicazione che affiancano gli assistenti di sostegno. State dicendo a quei bambini che non ci sono i soldi per loro. Come sarà garantita l’azione educativa ai più fragili? Eppure al Ministro Giorgetti le felpe non sono mai piaciute ma il suo è il partito il cui leader andava in giro proprio con la felpa stop Fornero: l’avete peggiorata alzando l’età a 70 anni. La verità è che a questo governo la coerenza non appartiene. Ne prendiamo atto. Voi assumetevi la responsabilità di questa pessima legge di bilancio”.