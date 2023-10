Manovra: Marattin (Iv), ‘mette bomba sotto i conti pubblici’

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott (Adnkronos) – “Non sono sicuro si sia capita bene la bomba che è stata messa sotto i conti pubblici con questa manovra”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia viva, a Radio Anch’io.

“Questi 14 miliardi che, lo ricordo, per 10 mld non sono neanche diminuzioni di tasse in busta paga bensì la semplice conferma del cuneo contributivo introdotto addirittura da Draghi, sono finanziati solo sull’anno prossimo. Ma siccome politicamente sarà impossibile rialzare queste tasse, significa che si sta condannando ogni governo, compreso il governo Meloni se ancora sarà in carica tra pochi mesi, a partire ogni anno da meno 14 miliardi, perché serviranno 14 miliardi solo per impedire che le tasse si alzino”.

“In pratica, torniamo alle clausole di salvaguardia dell’Iva che per tutto l’ultimo decennio hanno ucciso la programmazione economica. Questo è un fatto molto grave che non sono sicuro sia stato ben compreso”, ha concluso Marattin.