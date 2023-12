Manovra: Marattin (Iv), ‘no di metodo e merito, nulla per la crescita’

Dicembre 29, 2023

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Ci sono tre motivi perchè abbiamo deciso di votare no. Uno di metodo, due di merito. Avete detto cambiamo registro ma siamo arrivati a Capodanno lo stesso, senza emendamenti di maggioranza. Non sapevate come passare dallo slogan alla Gazzetta ufficiale”. Lo ha detto Luigi Marattin, di Italia viva, in aula alla Camera, sulla manovra. “In questa manovra non troviamo cose sufficienti sulla priorità, che è la crescita economica”, ha spiegato Marattin.