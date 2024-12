Manovra: Marcucci, ‘contro Renzi norma illiberale’

29 Dicembre 2024

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Sarà una combinazione o si fabbrica un provvedimento su misura per ‘colpire’ un leader dell’opposizione? Ricapitoliamo i fatti: Palazzo Chigi, peraltro con la contrarietà anche di molti esponenti della maggioranza, si inventa una misura ad hoc che vieta incarichi retribuiti al di fuori dell’Ue. Guarda caso la situazione che riguarda Matteo Renzi. No, non è una combinazione. Ed ha ragione il leader di Italia Viva a definirla una norma illiberale”. Lo scrive sui suoi social il presidente di Libdemeuropei, Andrea Marcucci.