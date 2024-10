Manovra: Marrocco (Fi), ‘bene dal governo 3,5 mld per sanità’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Tre miliardi e mezzo di euro sono la migliore risposta del nostro governo a chi lo accusa di non investire sulla sanità pubblica, settore per anni penalizzato dai governi di centrosinistra. Si tratta di risorse concrete che andranno a rinforzare il nostro sistema sanitario nazionale, soprattutto nelle assunzioni di operatori sanitari, fondamentali per il buon funzionamento della macchina. Come i fatti dimostrano, anche in questo periodo di grandi crisi internazionali in cui le economie si trovano a fare i conti con necessità economiche straordinarie, il governo Meloni e tutto il centrodestra hanno dato la priorità assoluta nel risolvere le preoccupazioni dei cittadini, in questo caso investendo sulla sanità. Una mossa di buon senso su cui Forza Italia ha sempre puntato”. Lo dichiara in una nota la deputata azzurra, Patrizia Marrocco.