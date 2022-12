Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. – (Adnkronos) – Nessun taglio nel 2023 negli stanziamenti dell’app18. Lo segnala il Mef in una nota spiegando che nel prossimo anno la Carta della cultura Giovani sarà assegnata ai nati nell’anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nel 2022. “Sono quindi confermate le somme necessarie per coprire le esigenze per la realizzazione di questa misura” conclude il ministero.