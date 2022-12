Manovra: Meloni a sindacati, ‘richieste sensate ma no risorse per fare tutto’**

Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – Molte delle proposte avanzate dai sindacati al governo sulla manovra “sono sensate, quindi siamo sostanzialmente disponibili a ragionare su alcune cose: prendiamo l’impegno a farlo nel più breve tempo possibile. Spero di poter fare qualcosa, di più, sin da subito”, altrimenti “lavoreremo in Cdm per realizzarle nei tempi più brevi possibili. Molte delle proposte sono sensate: spetta al governo la responsabilità di fare le scelte. Se mettessimo in fila tutte le richieste non ci sarebbero mai le risorse per fare tutto”. Così, a quanto si apprende da fonti presenti all’incontro, il premier Giorgia Meloni nel confronto con le parti sociali a Palazzo Chigi.