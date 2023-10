Manovra: Meloni a vertice maggioranza, percorso deciso insieme, no polemiche

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Quando si decide di fare un percorso insieme, non capisco le polemiche esterne… Durante il vertice di maggioranza sulla manovra, in mattinata a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni si sarebbe raccomandata con i presenti di mantenere una linea comune, senza prestare il fianco a divisioni, riferiscono fonti parlamentari di centrodestra all’Adnkronos. Parole a metà strada tra un monito e uno sfogo, in vista del percorso parlamentare che attende la legge di bilancio, con le opposizioni già sul piede di guerra. Queste sono le risorse, abbiamo fatto il possibile, avrebbe inoltre fatto notare la presidente del Consiglio ai suoi. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe fatto un intervento ampio e tecnico, assicurando che la manovra confezionata dal governo tiene conto dei mercati, delle richieste dell’Unione europee ed è compatibile con le risorse a disposizione.