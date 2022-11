Manovra: Meloni, ‘azzerata contribuzione per assunzioni giovani, donne o rdc’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – Nella manovra “abbiamo azzerato la contribuzione per le assunzioni: più assumi meno paghi. Ma l’incentivo all’assunzione” vale “per chi assume giovani under 35, donne, precettori del reddito di cittadinanza” e “vale per i nuovi contratti, vuol dire che non vale per chi licenzia qualcuno e assume qualcun’altro”, si adotta inoltre per chi decide di “stabilizzare lavoratori con contratti a tempio indeterminato”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, illustrando i contenuti della manovra approvata nella notte.