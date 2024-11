Manovra: Meloni, ‘bonus edilizi gestiti con buon senso’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Nella manovra “i bonus edilizi vengono gestiti con buon senso. Si distingue tra prima casa e seconda casa: il bonus ristrutturazioni viene confermato al 50% sulla prima casa mentre scende al 36% dalla seconda casa in poi. Per quanto riguarda il Superbonus, si prevede, anche per le spese effettuate nel 2023, la possibilità di spalmare su dieci anni i crediti legati al 110%, così da tutelare i contribuenti che avrebbero rischiato di perdere la quota di detrazioni non utilizzata nell’anno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, illustrando le principali misure contenute nella legge di bilancio.