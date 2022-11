Manovra: Meloni, ‘come bilancio familiare, non pensi al consenso, si fanno scelte’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Solto contenta del lavoro fatto e dell’approccio da bilancio familiare” della manovra: “quando ti occupi del tuo bilancio e le risorse mancano non stai a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi, si fanno delle scelte e ci si assume delle responsabilità. E’ una legge finanziaria coraggiosa, coerente e che scommette sul futuro”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, illustrando i contenuti della manovra approvata nella notte.