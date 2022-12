Dicembre 17, 2022

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese. Quando mi si dice che devo fare di più, come fa Confindustria, mi si dica anche dove prendere le risorse. Queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni ma non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio”. Così Giorgia Meloni alla festa di Fdi.