Manovra: Meloni, ‘decontribuzione Sud per tutto il 2023, trovate risorse’**

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Decontribuzione sud è una misura “fondamentale per assumere” nel Meridione, “noi vogliamo renderla strutturale e, ve lo annuncio, il governo presenterà un emendamento alla manovra per estendere a tutto il 2023 i crediti d’imposta per le aziende che assumono al Sud, per le Zone economiche speciali e per le aree terremotate. Non era facile individuare le risorse ma ci siamo riusciti”. Lo annuncia, nell’ormai consueto appuntamento su Facebook ‘gli appunti di Giorgia’, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.