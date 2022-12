Manovra: Meloni, ‘difficoltà ma per chi parlava di catastrofe è stato boomerang’**

Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Tra mille difficoltà e rodaggio e questi giorni complessi della legge di Bilancio e nonostante quello che si può e si deve migliorare, mi pare che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questo Governo e di questa maggioranza come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto contro di noi gli sta simpaticamente tornando indietro come un boomerang”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i parlamentari di Fratelli d’Italia per gli auguri natalizi, ringraziandoli per il lavoro svolto e anche per come passano le nostre “vacanze”.