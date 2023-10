Manovra: Meloni, ‘margini limitati testimone che si raccoglie’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo appena approvato la Nadef e stiamo scrivendo la legge di bilancio” e i “margini di manovra sono limitati” anche a causa del “testimone, dell’eredità” raccolta da una “politica che ha avuto un orizzonte troppo breve”, prendendo le “scelte più facili”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Torino al Festival delle Regioni.

Gli sforzi che il governo metterà in campo saranno volti “a confermare i provvedimenti per il taglio del cuneo fiscale e se possibile fare qualche passo in avanti”. Altri “segnali” arriveranno sulle pensioni, sulla sanità e sulla natalità che è un tema “economico non ideologico”, mette in guardia la premier: il “nostro sistema di welfare non può reggere se la popolazione continua a invecchiare e ci sono meno persone che lavorano per mantenerla”.