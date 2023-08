Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La prima scadenza che abbiamo davanti è quella del 27 settembre. Entro quella data dovremo presentare alle Camere la Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il documento di riferimento per lo scenario macroeconomico che ci servirà per indirizzare il nostro lavoro. È un documento importante che descriverà in che modo vogliamo orientare la nostra azione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni aprendo il Consiglio dei ministri.