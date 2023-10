Ottobre 26, 2023

Bruxelles, 26 ott. (Adnkronos) – “Avviso ai naviganti: nella legge di bilancio NON C’È la misura che consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali”. Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni.