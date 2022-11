Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Ringrazio per la grande responsabilità tutto il Cdm, il clima che si respirava ieri, durante l’approvazione della manovra, era un clima che non si respira solitamente quando si approva” la legge di bilancio. Questa “è una manovra che dà una visione, io non ho visto egoismi. Di questo va ringraziato tutto il Cdm, a partire dai leader delle forze politiche”. Così il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.