Manovra: Meloni, ‘opposizioni in piazza? Rispetto ma non condivido’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Opposizioni in piazza contro la manovra? “Non ho nulla da dire, fanno il loro lavoro. Non so le Letta ha detto che vuole difendere il reddito di cittadinanza, segnalo che sulla prima versione votarono contro anche loro”. Lo ha detto Giorgia Meloni.

“Posso dire che io sono sempre coerente, la penso cosi, siamo stati votati perchè questo c’era scritto nel programma e questo faremo. Capisco il punto di vista di Conte, hanno fatto campagna elettorale dicendo ‘grazie a noi avete gratuitamente sistemato le case’. C’è un buco di 40 miliardi, gratuitamente chi? Lo Stato non fa niente di gratuito”, ha proseguito la Meloni.

“La nostra visione non è quella dei nostri avversari. Capisco che non condividano ma rispetto le scelte. Figuriamoci se mi faccio spaventare da una manifestazione di piazza, ne ho fatte milioni, sono un pezzo importante della democrazia, ben vengano”, ha detto ancora la presidente del Consiglio.