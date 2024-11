Manovra: Meloni, ‘più aiuti a chi fa figli, meno detrazioni per chi ha carico over 30’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Per i bimbi nati o adottati dal prossimo primo gennaio, viene introdotto un contributo, escluso dalla soglia Isee, del valore di 1.000 euro, riservato alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000. Si tratta di un primo aiuto per chi decide di mettere al mondo dei figli. Le risorse per finanziare questo intervento derivano, in gran parte, dalla scelta di limitare la possibilità delle detrazioni per i figli a carico oltre i 30 anni di età”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, illustrando le principali misure contenute nella legge di bilancio.