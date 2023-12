Manovra: Meloni, ‘poche risorse, a farle avendo soldi son bravi tutti’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “La manovra è stato un lavoro difficile. A farle quando ci sono i soldi sono buoni tutti…”. Così la premier Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5.

“Noi partivamo da una situazione molto complessa, per mettere due numeri in fila: abbiamo 13 miliardi in più di interessi sul debito per l’aumento dei tassi della Bce e 20 miliardi di crediti superbonus. Partivamo con -33 miliardi, ciononostante abbiamo fatto una manovra da 28 miliardi, concentrando le risorse su poche grandi priorità, come la difesa del potere d’acquisto delle famiglie – elenca -, il mantenimento del cuneo contributivo, abbiamo iniziato la riforma fiscale accorpando le prime due aliquote, e adeguato le pensioni, particolarmente quelle più basse sulla sanità, con un aumento che lo porta al massimo storico. E ci siamo anche occupati di famiglia e natalità”.