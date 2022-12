Dicembre 18, 2022

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Resta l’obbligo del Pos? “Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i margini, ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”. Così la premier Giorgia Meloni lasciando il Senato dopo il concerto di Natale.