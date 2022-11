Manovra: Meloni, ‘senza figli non avremo domani’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Altra scelta fatta nella manovra è sulla famiglia, ma anche su questo noi manteniamo un impegno preso. Noi abbiamo sempre detto che il nostro primo impegno, ancor prima del cuneo, era il sostegno alla natalità, perché se continuiamo a guardare all’oggi senza pensare al domani nulla reggerà”, a partire dal “welfare. In passato si è fatta la scelta di guardare all’oggi, noi abbiamo fatto una scelta diversa. Per noi le due scelte fondamentali sono cuneo fiscale e famiglie. Poi ci sono stati anche altri provvedimenti, ma a me pare che il segnale sia stato chiaro”. Lo dice il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.