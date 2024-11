Manovra: Meloni, ‘su perché sciopero da sindacati no risposte**

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Ho colto l’occasione in queste lunghe ore di un confronto che secondo me è in ogni caso giusto, necessario per chiedere a quei sindacati che hanno convocato uno sciopero generale contro la manovra e il governo, e in particolare a quelli che invocano la rivolta sociale contro il governo con toni che non hanno precedenti nella storia sindacale, come mai abbiano indetto lo sciopero generale oggi ma non lo abbiano fatto quando il tasso di disoccupazione era doppio di quello di oggi, quando il tasso di occupazione era di sei punti più basso di quello di oggi, quando i governi di sinistra invece di chiedere alle banche un contributo per aiutare a pagare i provvedimenti a favore dei lavoratori come abbiamo fatto noi usavano i soldi dei cittadini e dei lavoratori per salvare le banche. Non ho avuto risposta. Non ho avuto risposta”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.