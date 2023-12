Manovra: mercoledì conferenza stampa Pd con Schlein e capigruppo**

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – In vista dell’approdo in aula al Senato della manovra, dopo che la commissione Bilancio ne ha terminato l’esame, il Pd terrà una conferenza stampa cui parteciperanno la segretaria del partito Elly Schlein, i presidenti dei gruppi dem Francesco Boccia e Chiara Braga, i capogruppo Pd in commissione Bilancio Daniele Manca e Ubaldo Pagano. L’appuntamento è per mercoledì 20 dicembre, alle ore 14.30, nella sala Convegni (ex aula Difesa, Palazzo Carpegna) del Senato. Si legge in una nota.