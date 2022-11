Manovra: Misiani (Pd), ‘associazioni chiedono interventi strutturali e più coraggio’

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Durante gli incontri è emersa “la necessità di una manovra con caratteri più strutturali. Tutti sottolineano il fatto che le risorse per l’energia bastano per i primi tre mesi, servirebbero misure più strutturali come il disaccoppiamento del prezzo dell’energia da gas e da altre fonti o lo sblocco delle comunità energetiche. Serve più coraggio”. Lo ha detto Antonio Misiani a margine degli incontri al Nazareno sulla manovra economica con associazioni e Terzo settore.

“Sul cuneo, tutti riconoscono che la misura è necessaria ma inadeguata rispetto alla perdita di potere di acquisto di salari e stipendi”, ha spiegato il responsabile Economia del Pd parlando anche di “molta preoccupazione sul credito alle Pmi”. Altri temi toccati negli incontri sono stati “gli investimenti, il Pnnr: serve chiarezza sul futuro, il governo deve dire paorle di certezza”, ha sottolineato Misiani.

“Sul Superbonus non ci sono misure risolutive sui 5mld di crediti fiscali incagliati e sulla transizione, gli incentivi si dimezzeranno nel 2023 e il governo non ha previsto alcun intervento”, ha detto ancora l’esponente dem concludendo: “Alcune associazioni hanno lamentato l’assenza del Mezzogiorno nella manovra, che non proroga il credito di imposta per gli investimenti al Sud. Noi, inoltre, aggiungiamo il tema della autorizzazione europea al taglio del cuneo fiscale al Sud sul quale chiediamo certezze”.