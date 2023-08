Manovra: Misiani (Pd), ‘priorità salario minimo, taglio cuneo fiscale e sanità’

Agosto 27, 2023

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Mesi fa abbiamo avvertito il governo dei problemi che ci sarebbero stati tra patto di stabilità, inflazione, tassi d’interesse, ma siamo stati tacciati di essere degli uccellacci del malaugurio, ma quello che ha detto Giorgetti ci dà ragione”. Lo dice Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia del Partito democratico a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica.

“Il governo dovrebbe salire subito sul carro del salario minimo perché non comporta neanche spese per lo Stato e non è una proposta balzana, poi c’è il taglio del cuneo fiscale, che deve essere prorogato, si dovrebbero aiutare i più bisognosi con il taglio delle accise considerato che non sono stati in grado di portare avanti le promesse fatte da Salvini, poi c’è la sanità, che è fondamentale”, spiega Misiani. “Non c’è da mettere bandierine sulla prossima manovra, ma fare poche cose ma concrete per aiutare la crescita”.