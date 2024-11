Manovra: Misiani (Pd), ‘su sanità e pensioni Meloni non ha rispetto di cittadini’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Al gran mix di propaganda e menzogne della presidente Meloni siamo purtroppo abituati. Quello che però non accetteremo mai è la presa in giro delle persone su questioni che toccano la loro carne viva. La sanità è la primo di queste”. Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.

“A fronte di liste di attesa sempre più lunghe, di una spesa delle famiglie per la sanità privata sempre più onerosa e di 4 milioni e mezzo di italiani che rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere, il fondo sanitario nazionale in rapporto al PIL nel 2025 scenderà al minimo storico. Questo è l’unico dato che conta, al di là delle chiacchiere e degli specchi su cui la premier si arrampica. Le pensioni minime sono un altro punto dolente, per il quale sarebbe meglio evitare di parlare a sproposito. I pensionati con la minima nel 2025 avranno un aumento di solo tre euro al mese (cioè dieci centesimi al giorno) rispetto al 2024. Bisognerebbe avere maggiore rispetto, di loro. Oggi, purtroppo, la premier non ne ha avuto neppure un briciolo”.