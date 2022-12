Manovra: Molinari, ‘bene norma su Lep per Autonomia e Lep’

Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Siamo estremamente contenti come Lega che nella legge di Bilancio si fissino dei paletti e dei tempi per la realizzazione del federalismo fiscale e dell’autonomia differenziata. Il fatto di inserire nella legge di Bilancio che si avrà un anno di tempo per stabilire quali sono i Lep e i conseguenti costi standard ci pone un termine certo”. Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, nella dichiarazione di voto sulla fiducia sulla legge di Bilancio.

“Non vorrei che il Lep -ha aggiunto- fosse soltanto un bastone che negli anni è stato infilato tra le ruote della carro, o meglio del Carroccio, che stava andando spedito in una direzione. Finchè c’è la Lega al Governo c’è la garanzia che sul percorso dell’autonomia differenziata si vada avanti, perchè la Lega è nata per questo e siamo stati eletti per quest. E quindi il nostro voto di fiducia sarà convinto della convinzione che questo percorso venga portato a termine in tempi brevi come si aspetta dalla nascita di questo Paese”.