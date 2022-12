Manovra: Mollicone a Renzi, ’18App? Basta lezioni da chi ha perso elezioni’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “A Renzi dico che ci sarà una nuova carta giovani. Ha perso le elezioni, se ne facesse una ragione. Rassicuriamo gli editori e alla filiera del commercio del libro che ci saranno fondi adeguati già in questa manovra, con un fondo dedicato al libro per il sostegno diretto e indiretto della filiera”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

” Sulle soglie Isee ragioneremo con i tecnici e le categorie, con l’orientamento di garantire la platea media e basso spendente elidendo solo i redditi più alti. Basta diktat da chi ha perso le elezioni. Il problema delle truffe è evidente: 19-20 milioni è il sommerso accertato, ma le cifre stimate, moltiplicate negli otto anni in cui il bonus è stato attivo, potrebbero essere oltre 80 milioni di euro. Singolare questa sinistra che difende solo i ricchi e le banche. Lavoreremo per migliorare questo strumento e continuare ad aiutare la filiera come già fatto in questa legge di bilancio”.