Manovra: Mulè (FI), ‘stiamo mantenendo le promesse’

Roma, 24 nov (Adnkronos) – “Questa maggioranza non si rompe perché poggia su una comunità di centrodestra che si è ritrovata su un programma”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè a Omnibus, su La7.

“La legislatura è di 5 anni e, per noi di Forza Italia, i primi segnali che stiamo mantenendo le promesse ci sono tutti visto che stiamo andando nella direzione di assistere gli ultimi e chi è in difficoltà insieme a misure efficaci sul lavoro e per i giovani”, ha aggiunto.