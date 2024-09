Manovra: Nevi (Fi), ‘difesa di Mediolanum? Barzelletta per infangarci’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “C’è un’unità di intenti sulla necessità di tenere i conti in ordine e cercare di fare in modo che le risorse siano spese per aiutare le famiglie, le imprese e i pensionati. Forza Italia rivendica di aver posto per prima il tema della natalità, fondamentale per la crescita, abbiamo anche proposto di estendere la decontribuzione alle mamme lavoratrici autonome. Ma prima capiamo quante risorse abbiamo a disposizione, anche con la rimodulazione dei bonus, delle detrazioni e delle privatizzazioni, poi ne discuteremo. Non mi risulta che la quantificazione della manovra sia stata definita nel dettaglio. Se ci dovessero essere risorse in più rispetto alla proroga delle misure dello scorso anno, a cominciare dal taglio del cuneo fiscale, allora lo spazio ci sarà anche per le pensioni minime e il taglio dell’Irpef per i redditi del ceto medio. Anche Giorgia Meloni ha parlato di aumento delle pensioni minime”. Così, intervistato da Repubblica, il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, interviene sulla manovra e la questione extraprofitti.

“Siamo contrari a qualsiasi imposizione fiscale, a maggior ragione diciamo no a una tassa che non porta gettito allo Stato e che rischia solo di produrre contenziosi. Siamo invece per costruire, attraverso il dialogo con le banche, come ha proposto il segretario della Fabi, Sileoni, un contributo straordinario del sistema bancario allo Stato. Tajani non si è inalberato, ha solo detto che siamo contrari alla tassa sugli extraprofitti”, prosegue l’esponente azzurro.

Alla domanda se la contrarietà di Forza Italia sulla tassa nasce a tutela di Mediolanum, Nevi replica: “E’ una barzelletta che qualcuno ha tirato fuori per infangarci”. Sull’incontro tra Marina Berlusconi e Draghi il portavoce sottolinea: “Marina Berlusconi è una grande imprenditrice che interloquisce con tutti, ai massimi livelli. È stato un incontro opportuno per le aziende che rappresenta e che nel loro settore sono campioni italiani ed europei”. Infine, sui rapporti con la famiglia Berlusconi, Nevi conclude: “Tra Tajani e la famiglia Berlusconi non c’è solo stima, ma anche amicizia. Chi continua a mettere zizzania rimarrà deluso: il legame tra i Berlusconi e Forza Italia è indissolubile”.